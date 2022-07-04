О взрывах сообщили в местных телеграмм-каналах. Также их подтвердил источник 24 канала в разведке.
К теме "Как нам спать спокойно": в Белгороде испуганные взрывом россияне требуют объяснений от власти
В Снежном раздавались взрывы
Приблизительно в 1:20 местные жители Снежного сообщили, что слышали в городе мощные взрывы. После этого начали появляться фото и видео пожара, возникшего на территории завода "Снежнянскхиммаш".
По информации источника в разведке, там много складов, в которых боевики могли прятать тактические ракетные комплексы "Точка". Ведь именно оттуда оккупанты ехали "работать" по Краматорску.
Смотрите видео пожара в Снежном:
Пока неизвестно, куда именно попали. Однако на видео с места происшествия видно, что на территории завода взрываются вражеские боекомплекты.
По состоянию на 3:00 пожар на "Снежнянскхиммаше" еще продолжается. Вражеские склады пылают уже минимум полтора часа.
Смотрите фото со Снежного / Фото "Типичный Донецк"
Следует прочитать После сегодняшних взрывов на базе россиян ожидаем новую волну выездов из Мелитополя, – Федоров
Оккупанты свозили на завод боекомплекты
В телеграмм-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" рассказали, что с 2014 года на завод "Снежнянскхиммаш" завозили нереальное количество техники и боекомплектов. Город находится в глубоком тылу, поэтому то, что туда удалось достать – нереальный успех.
Несколько дней назад попали в ремонтно-механический завод в Луганской области, в оккупированных Ровеньках, где ремонтировалась техника рашистов. Сейчас цель – еще лучше. И также в глубоком тылу, но уже в Снежном,
– говорится в сообщении.
На заводе взрываются боекомплекты: видео
Пожар в Снежном продолжается: видео
Будет интересно – ВСУ в Мелитополе мощно разбомбили базу оккупантов: смотрите видео