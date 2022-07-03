В Мелитополе остается около 60 – 70 тысяч человек

Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает 24 канал. Он прокомментировал сколько людей продолжают оставаться в оккупированном Мелитополе.

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По его словам, еще месяц назад, когда удавалось мерить трафик по мобильным сетям, оставалось 50% населения. За последние 2 недели, как сказал Иван Федоров, наблюдается массовый выезд из Мелитополя.

Мэр отметил, что в основном выезжают женщины и дети, которым с 1 сентября нужно идти в школу. Также после серии взрывов в Мелитополе ожидается еще одна волна выезда мирных людей.

И конечно после сегодняшних событий мы ожидаем еще одну волну выезда,

– сказал Федоров и добавил, что в городе около 60 – 70 тысяч человек.

В утреннем обращении Федоров также заявил, что ожидается большое количество людей, которые будут просить об эвакуации. Законные мелитопольские власти планируют помочь людям, которые планируют выехать в Запорожье, которое контролирует украинское правительство.

Что произошло в Мелитополе

Вооруженные Силы Украины в ночь на 3 июля нанесли удар по военной базе российских оккупантов в Мелитополе. Украинские воины нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе.

Иван Федоров отмечал, что Россия пытается обвинить Украину в обстреле гражданских, однако это неправда. Украинские силы наносят удары только по военным объектам оккупантов.

Следует добавить, что в Мелитополе мощное партизанское движение, которое сопротивляется российским захватчикам. Источники 24 канала в спецслужбах еще 2 июля информировали о том, что перевернулся российский бронепоезд.

Сообщалось, что "несчастный случай" произошел между Мелитополем и населенным пунктом Фруктово. Утром 3 июля Иван Федоров подтвердил информацию. По его словам, российский бронепоезд перевернулся и остается в таком же положении.

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