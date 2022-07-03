У Мелітополі залишається близько 60 – 70 тисяч людей

Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє 24 канал. Він прокоментував те, скільки людей продовжують залишатися в окупованому Мелітополі.

До речі Окупанти почали виловлювати чоловіків у Мелітополі прямо на вулицях

За його словами, ще місяць тому, коли вдавалося міряти трафік мобільними мережами, залишалося 50% населення. Та за останні 2 тижні, як сказав Іван Федоров, спостерігається масовий виїзд з Мелітополя.

Міський голова зазначив, що здебільшого виїжджають жінки та діти, яким з 1 вересня потрібно йти до школи. Також після серії вибухів у Мелітополі очікують ще одну хвилю виїзду мирних людей.

І звичайно після сьогоднішніх подій ми очікуємо ще одну хвилю виїзду,

– сказав Федоров і додав, що в місті близько 60 – 70 тисяч людей.

У ранковому зверненні Федоров також заявив, що очікується велика кількість людей, які проситимуть про евакуацію. Законна мелітопольська влада планує допомогти людям, які планують виїхати до Запоріжжя, яке контролює український уряд.

Що сталося у Мелітополі

Збройні Сили України у ніч проти 3 липня завдали удару по військовій базі російських окупантів у Мелітополі. Українські воїни завдали понад 30 ударів винятково по російській військовій базі.

Іван Федоров наголошував, що Росія намагається звинуватити Україну в обстрілі цивільних, однак це неправда. Українські сили завдають ударів тільки по військових об'єктах окупантів.

Слід додати, що в Мелітополі потужний партизанський рух, який чинить опір російським загарбникам. Джерела 24 каналу у спецслужбах ще 2 липня інформували про те, що перекинувся російський бронепотяг.

Повідомлялося, що "нещасний випадок" стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове. Зранку 3 липня Іван Федоров підтвердив інформацію. За його словами, російський бронепотяг перекинувся і залишається у такому положенні.

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