Партизанський рух на тимчасово окупованих територіях створив росіянам дуже багато проблем. Тепер їм повсюди ввижається небезпека, тому вони активно намагаються мінімізувати ризики приєднання до списків "хороших росіян", більш відомих як "вантаж 200".

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Черговий етап "фільтрації" у Мелітополі

Чоловіків, які залишилися у Мелітополі, закликають не виходити з дому. Стало відомо, що російські окупанти стали хапати на вулиці усіх чоловіків, які трапляються їм на очі.

Також окупанти ходять по багатоквартирних будинків та "запрошують" до автобуса. Як повідомляють місцеві, це може бути спроба мобілізувати чоловіків на війну проти України, як окупанти зробили це у так званих "ДНР" та "ЛНР".

Окрім того, є версія, що ворог вирішив продовжити "фільтраційні" заходи. Росіяни хочуть виявити усіх лідерів громадської думки та зламати їх, щоб вони не могли чинити спротиву. Під прицілом опинився і середній клас, який окупанти хочуть навчити "любити русскій мір".

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини

На Донбасі окупанти почали виховання нового "гарматного м'яса". Вони почали вчити дітей стріляти з автомата та ставити "розтяжки".

Контролювати Херсонщину ворогу стає дедалі складніше. Рух опору зростає, а сили окупантів тануть з кожним днем.

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