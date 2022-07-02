Про це 24 каналу розповів правозахисник та співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, з 2016 року на території тимчасово окупованих Луганщини та Донеччини бойовики мілітаризували вже понад 17,5 тисяч дітей. Росія повністю фінансує ці заходи.

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Три рівні войовничого "промивання мозку"

Все починається у школі. Бойовики організували так звані "уроки мужества": один раз на тиждень їхні силовики ("народна міліція", "прокуратура" тощо – 24 канал) проводять уроки для дітей. Там виставляють зброю; розповідають, як вони "захищають" дітей і яка погана Україна тощо.

Зрозуміло, що не всі діти хочуть йти на такий безглуздий шабаш. Тоді до школи викликають батьків і погрожують "запрошенням" до МГБ (силове "міністерство" бойовиків – 24 канал).

Другий рівень – різні так звані "військово-патріотичні клуби". Сюди зганяють деяких дітей вже після школи, де їх конкретно навчають, як вбивати людей. Вони збирають та розбирають зброю, вчаться ставити розтяжки в польових умовах, стріляють з бойових автоматів тощо.

Щоб повністю поламати життя дитині, окупанти організували так звані "військові училища". Туди вони йдуть після 9 класу, де їхній мирний світогляд повністю знищують.

Як додав пан Лисянський, у Луганській області бойовики чомусь роблять серйозний акцент на "казачєстві". В простих школах подекуди є спеціальні "казачі класи", де діти змушені ходити у специфічній формі та вивчати ідеологію "русского міра".

Якщо поєднаємо це все, то робимо висновок, що дітей навчають вбивати. Вони могли стати айтішниками, адвокатами, письменники. Просто жити. А вони навчають їх з 7 років воювати, ненавидіти, вбивати, – наголосив Павло Лисянський.

Нагадаємо, Росія ставиться до солдатів як до "гарматного м’яса". До прикладу, в березні у полон до ЗСУ потрапили студенти з окупованого Донбасу, які взагалі ніколи не тримали в руках зброю і не проходили ніякого навчання.

Яка ситуація у квазіреспубліках – дивіться стрім із Павлом Лисянським