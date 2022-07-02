Партизанское движение на временно оккупированных территориях создало россиянам очень много проблем. Теперь им повсюду видится опасность, поэтому они активно пытаются минимизировать риски присоединения к спискам "хороших россиян", более известных как "груз 200".

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Очередной этап "фильтрации" в Мелитополе

Оставшихся в Мелитополе мужчин призывают не выходить из дома. Стало известно, что российские оккупанты стали хватать на улице всех попадающихся им на глаза мужчин.

Также оккупанты ходят по многоквартирным домам и "приглашают" мужчин в автобус. Как сообщают местные, это может быть попытка мобилизовать мужчин на войну против Украины, как оккупанты сделали это в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, есть версия, что враг решил продолжить "фильтрационные" меры. Россияне хотят выявить всех лидеров общественного мнения и сломать их, чтобы они не могли сопротивляться. Под прицелом оказался и средний класс, который оккупанты хотят научить "любить русский мир".

Ситуация на временно оккупированных территориях: последние новости

На Донбассе оккупанты начали воспитание нового "пушечного мяса". Они учат детей стрелять из автомата и ставить растяжки.

Контролировать Херсонскую область врагу становится все сложнее. Движение сопротивления растет, а силы оккупантов тают с каждым днем.

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