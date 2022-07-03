Жители населённого пункта требуют объяснений от чиновников городского и областного уровней. Губернатор Белгородской области на прямые вопросы россиян затруднился ответить и лишь заметил, что взрывы могут повториться.

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Белгородцы в панике

По информации россиян, в результате недавних взрывов в Белгороде пострадали 8 частных домов, 3 многоэтажки и 6 авто. Местные власти сообщили о трех погибших и еще четырех раненых. С места инцидента была произведена эвакуация населения.

Жители Белгорода обратились к губернатору области Вячеславу Гладкову. Россияне спросили у чиновника, как им после подобного можно "спокойно спать". Ничего конкретного российский чиновник им не ответил, впрочем, уверенно заявил, что ситуация может повториться.

Я не могу вам сказать, что такого больше никогда не будет,

– заверил Гладков.

В Белгороде требуют объяснений по поводу взрывов у местных властей: смотрите видео

К слову, паника среди россиян начала также активно распространяться в соцсетях. Люди уже не в восторге, что принимают непосредственное участие в так называемой "специальной военной операции".

Комментарии россиян о взрывах в Белгороде / Скриншоты из соцсетей / Obozrevatel

Что известно о взрывах в Белгороде 3 июля

3 июля, около 3 ночи по Киеву, в Белгороде в очередной раз случился "хлопок" – на этот раз достаточно мощный. Жители российского города начали жаловаться на взрывы, а над населенным пунктом виднелись клубы дыма.

В России уже успели обвинить в инциденте Украину, при этом назвав взрывы "самой мощной атакой ВСУ за время проведения (так называемой – ред. 24 канал) специальной военной операции". По версии Белгородской городской власти, взрыв является следствием работы российской противовоздушной обороны, которая якобы сбила украинскую ракету.

Однако журналист Денис Казанский опроверг такую информацию, ведь в поврежденных зданиях российского города были обнаружены фрагменты ЗРК "Панцирь-С1", которого нет на вооружении Украины – такое оружие использует российская армия.

Зачем Путину взрывы в Белгороде: смотрите видео