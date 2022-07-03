Жителі населеного пункту вимагають пояснень від чиновників міського та обласного рівнів. Губернатор Бєлгородської області на прямі запитання росіян не зміг нічого відповісти й лише зауважив, що вибухи можуть повторитися.

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Бєлгородці у паніці

За інформацією росіян, унаслідок нещодавніх вибухів у Бєлгороді постраждали 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та 6 авто. Місцева влада повідомила про трьох загиблих та ще чотирьох поранених. З місця інциденту була здійснена евакуація населення.

Мешканці Бєлгорода звернулись до губернатора області В'ячеслава Гладкова. Росіяни запитали у чиновника, як їм після подібного можна "спокійно спати". Нічого конкретного російський посадовець їм не відповів, втім впевнено заявив, що ситуація може повторитися.

Я не можу вам сказати, що такого більше ніколи не буде,

– запевнив Гладков.

У Бєлгороді вимагають пояснень щодо вибухів у місцевої влади: дивіться відео

До слова, паніка серед росіян почала також активно ширитись у соцмережах. Люди вже не у захваті, що беруть безпосередню участь у так званій "спеціальній воєнній операції".

Коментарі росіян щодо вибухів у Бєлгороді / Скриншоти з соцмереж / Obozrevatel

Що відомо про вибухи у Бєлгороді 3 липня

3 липня, близько 3 ночі за Києвом, у Бєлгороді вкотре трапилась "бавовна" – цього разу доволі потужна. Мешканці російського міста почали скаржитись на вибухи, а над населеним пунктом виднілись хмари диму.

У Росії вже встигли звинуватити в інциденті Україну, при цьому назвавши вибухи "найпотужнішою атакою ЗСУ за час проведення (так званої – ред. 24 канал) спеціальної воєнної операції". За версією Бєлгородської міської влади, вибух є наслідком роботи російської протиповітряної оборони, яка буцімто збила українську ракету.

Проте журналіст Денис Казанський спростував таку інформацію, адже у постраждалих будівлях російського міста знайшли фрагменти ЗРК "Панцирь-С1", якого немає на озброєнні України – таку зброю використовує російська армія.

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