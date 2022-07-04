Про вибухи повідомили у місцевих телеграм-каналах. Також їх підтвердило джерело 24 каналу в розвідці.

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У Сніжному лунали вибухи

Приблизно о 1:20 місцеві жителі Сніжного повідомили, що чули у місті потужні вибухи. Після цього почали з'являтися фото та відео пожежі, яка виникла на території заводу "Сніжнянськхіммаш".

За інформацією джерела у розвідці, там є багато складів, у яких бойовики могли ховати тактичні ракетні комплекси "Точка". Адже саме звідти окупанти їхали "працювати" по Краматорську.

Дивіться відео пожежі у Сніжному:

Наразі невідомо, куди саме влучили. Проте на відео з місця події видно, що на території заводу вибухають саме ворожі боєкомплекти.

Станом на 3:00 пожежа на "Сніжнянськхіммаші" ще триває. Ворожі склади палають вже мінімум півтори години.

Дивіться фото зі Сніжного / Фото "Типовий Донецьк"

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Окупанти звозили на завод боєкомплекти

У телеграм-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами" розповіли, що з 2014 року на завод "Сніжнянськхіммаш" завозили нереальну кількість техніки та боєкомплектів. Місто перебуває в глибокому тилу, тож те, що туди вдалося дістати – нереальний успіх.

Кілька днів тому влучили в ремонтно-механічний завод на Луганщині, в окупованих Ровеньках, де ремонтувалася техніка рашистів. Зараз — ціль ще краща. І також в глибокому тилу, але вже у Сніжному,

– мовиться у дописі.

Цікаво! В тимчасово окупованому Мелітополі рано-вранці 3 липня пролунали гучні вибухи в районі аеродрому, де базуються росіяни. Міський голова Іван Федоров розповів, що ЗСУ здійснили понад 30 пострілів по ворожій воєнній базі. Загарбники намагалися вивезти якусь техніку, однак нічого не вціліло.

На заводі вибухають боєкомплекти: відео

Пожежа у Сніжному триває: відео

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