Про вибухи повідомили у місцевих телеграм-каналах. Також їх підтвердило джерело 24 каналу в розвідці.
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У Сніжному лунали вибухи
Приблизно о 1:20 місцеві жителі Сніжного повідомили, що чули у місті потужні вибухи. Після цього почали з'являтися фото та відео пожежі, яка виникла на території заводу "Сніжнянськхіммаш".
За інформацією джерела у розвідці, там є багато складів, у яких бойовики могли ховати тактичні ракетні комплекси "Точка". Адже саме звідти окупанти їхали "працювати" по Краматорську.
Дивіться відео пожежі у Сніжному:
Наразі невідомо, куди саме влучили. Проте на відео з місця події видно, що на території заводу вибухають саме ворожі боєкомплекти.
Станом на 3:00 пожежа на "Сніжнянськхіммаші" ще триває. Ворожі склади палають вже мінімум півтори години.
Дивіться фото зі Сніжного / Фото "Типовий Донецьк"
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Окупанти звозили на завод боєкомплекти
У телеграм-каналі "Збройні Сили України. Війна з окупантами" розповіли, що з 2014 року на завод "Сніжнянськхіммаш" завозили нереальну кількість техніки та боєкомплектів. Місто перебуває в глибокому тилу, тож те, що туди вдалося дістати – нереальний успіх.
Кілька днів тому влучили в ремонтно-механічний завод на Луганщині, в окупованих Ровеньках, де ремонтувалася техніка рашистів. Зараз — ціль ще краща. І також в глибокому тилу, але вже у Сніжному,
– мовиться у дописі.
На заводі вибухають боєкомплекти: відео
Пожежа у Сніжному триває: відео
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