Зараз евакуюватися з міста можна безпечно

Про це 24 каналу розповів мер Слов'янська Вадим Лях. Він зауважив, що у цих містах уважно спостерігають за подіями на фронті та сподіваються, що українські військові не дадуть ворогу просунутися.

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Разом з тим, за останні 10 днів Слов'янськ став прифронтовим містом – зараз його обстрілюють щодня. Зокрема вчора, 3 липня, відбувся найсильніший з ворожих обстрілів. Унаслідок цього 19 людей було поранено, а 6 загинули, серед них – одна дитина.

З огляду на це міський голова закликає мешканців Слов'янська евакуюватися, адже зараз це можна зробити безпечно. Він зауважив, що евакуації проходять щодня, а кількість охочих виїхати збільшується. До прикладу, сьогодні таких людей було 70, а завтра виїжджатимуть вже 200. Щоб записатися, люди телефонують на спеціальну гарячу лінію та обирають найзручніший для себе напрямок.

На жаль, людей примушує виїжджати така гаряча пора і те, що вбивають їхніх сусідів, – підкреслив Вадим Лях.

Він зауважив, що Слов'янськ тривалий час був певним хабом – містом, через яке проходили евакуаційні маршрути з інших населених пунктів. Мер розповів, що саме тому бачив багатьох людей з Сєвєродонецька, Лимана, Ізюма, які спочатку навідріз відмовлялися від евакуації, а коли "прилітало" поруч, з'являлися на Слов'янському вокзалі в шльопанцях та халатах, готові їхати в будь-яку точку країни.

"Я розумію, що, на жаль, так буде і в Слов'янську. Це вже помітно, бо збільшується кількість тих, хто хоче виїхати, але збільшується насамперед тому, що збільшується кількість прильотів та гинуть люди", – пояснив міський голова Слов'янська.

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Вадим Лях підкреслив, що людям потрібно розуміти – евакуація в важких умовах є небезпечною не лише для тих, кого евакуюють, а й для тих, хто її організовує. До прикладу, під час останньої евакуації з Сєвєродонецька потрібно було вивезти 9 людей, а займалися цим, ризикуючи життям, – ще 15 ДСНСників, волонтерів та військових. Але, звичайно, евакуацію проводили і проводитимуть надалі навіть у таких екстремальних умовах.

Мер Слов'янська закликав евакуюватися з міста: дивіться відео