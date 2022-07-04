Правда спивла у крові невинних
Радимо Відступ від Лисичанська показав, чим Україна відрізняється від "русского міра"
Тобто, виходить, на словах російське керівництво нібито звільняє Слов'янськ від "нацистів", тому що його мешканців "пригнічують бандерівці". А насправді – навмисно вбиває мешканців Слов'янська, щоб помститися Україні.
Колаборант Царьов відверто зізнався, що Росія навмисне вбиває цивільне населення України / Скриншот допису
Вбивають тих, кого самі ж називають "русскімі". Причому росіяни відкрито пишуть, що це – показова каральна акція за Бєлгород. Навіть не намагаються вже клеїти дурня і вдавати, що це не вони.
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