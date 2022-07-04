Правда спивла у крові невинних

Українські колаборанти Олег Царьов та Ігор Димитрієв (це колишній депутат з Одеси, який у 2014 році перейшов на бік РФ) прямо пишуть, що удар по Слов'янську – це акт відплати за обстріл Бєлгорода.

Радимо Відступ від Лисичанська показав, чим Україна відрізняється від "русского міра"

Тобто, виходить, на словах російське керівництво нібито звільняє Слов'янськ від "нацистів", тому що його мешканців "пригнічують бандерівці". А насправді – навмисно вбиває мешканців Слов'янська, щоб помститися Україні.



Колаборант Царьов відверто зізнався, що Росія навмисне вбиває цивільне населення України / Скриншот допису

Вбивають тих, кого самі ж називають "русскімі". Причому росіяни відкрито пишуть, що це – показова каральна акція за Бєлгород. Навіть не намагаються вже клеїти дурня і вдавати, що це не вони.

До теми – російські окупанти влаштували потужний ракетний обстріл Слов'янська і Краматорська: дивіться відео