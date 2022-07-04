Вже мовчу про те, що критикувати армію після всього того, що вона вже зробила, просто аморально. Складається враження, ніби люди не вміють читати мапи.

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Єдиний правильний крок

Очевидно, що біля Лисичанська почав утворюватися "мішок", яки вже майже перетворився на котел. І єдиним правильним кроком було виведення військових з цього мішку.

Причому, якби Лисичанськ продовжували утримувати, і котел таки утворився б, ті ж самі люди почали б писати, що наших навмисно здали, завели в оточення і т.п.

Для України головне – життя людей / Фото з телеграм-каналу Казанського

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Головне завдання

Для України головне завдання – збереження людей. Усе інше (зброя, снаряди, гроші) буде поповнюватися. А люди є незамінними

Це Росія може дозволити собі гнати на убой у лобові атаки своїх військових та невдах з "мосінками", яких наловили на Донбасі. Бо там людей ніхто не цінує і не рахує. Україна ж своїх людей має берегти. Тим ми і відрізняємося від "русского міра".

Місто та область ще можна повернути. Людей – неможливо.

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