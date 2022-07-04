– відволікає увагу від системного бавовни у тилах російських окупантів;
– залякує населення, переключає увагу з неуспіхів "спецоперації" та наростаючої кризи;
Читайте Путін знайшов країну, яка виконує роль слуги
– формує аргументи для нагнітання, щоб загальмувати постачання нам далекобійної зброї від партнерів;
– створює ґрунт для нового витка варварських обстрілів Харкова (і не лише). Поміж іншим.
Росія влаштувала вибухи у Бєлгороді / Скриншот відео 24 каналу
Важливо Захід чітко побачив усі морди в Росії – і коней, і ослів із вершниками апокаліпсиса
Навіщо це потрібно Україні
А які завдання могла б теоретично вирішити Україна, якби раптом ми вирішили постріляти на північ? Жодних. Все прозоро. Про "рязанський цукор" я навіть не згадую.
За темою – Бєлгородці у паніці!! І почали ставити питання владі: дивіться відео