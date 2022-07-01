А якщо серйозно, то я подумала ось про що. Знаєте, іноді важливо дозволити комусь іншому зайти далеко – щоб побачити діапазон його дій та цінностей. Особливо якщо цей хтось їх вміло приховує. Ось із Китаєм це добре проявляється, наприклад.

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Сутність Путіна треба було розпізнати раніше

Але це лише інколи. У більшості ж – краще реагувати відразу, припиняючи злочин (реальний чи потенційний) у початковій стадії. З режимом Путіна, безперечно, краще, якби Захід розпізнав справжню сутність Путіна на старті.

Можна було б уникнути багатьох злочинів та не довести "синдром дрібної людини" (за словами міністра оборони Британії) до глобальної катастрофи.

А так сиділи і чекали, спостерігаючи всю цю наростаючу "псування", поки все не дійшло до ризику для всього світу. У Платона є така фраза: "Це ніби хтось визнавав, що існують мули – кінські та ослячі діти – а що існують коні та осли не визнавав би".

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Ілюзії Заходу

Ось так і Захід довго перебував в ілюзіях щодо справжнього нутра російського режиму, неодноразово спостерігаючи нові прецеденти протоімперської психопатії, внутрішні й зовнішні (починаючи від експропріації ЮКОСу і вбивства Нємцова і закінчуючи війною в Грузії, Сирії, Україні ще у 2014-му).

Зате тепер не хочуть, але бачать чітко всі ці морди – і коней, і ослів з вершниками апокаліпсиса. Ось Столтенберг сказав: "Ми не звертаємо уваги на слова Путіна, а оцінюємо лише його дії". У цій стадії російського колективного божевілля це правильний підхід.

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