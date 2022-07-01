А если серьезно, то я подумала вот о чем. Знаете, иногда важно позволить кому-то другому зайти далеко – чтобы увидеть диапазон его действий и ценностей. Особенно, если этот кто-то их умело скрывает. Вот с Китаем это хорошо проявляется, например.
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Сущность Путина нужно было распознать раньше
Но это только иногда. В большинстве же – лучше реагировать сразу, пресекая преступление (реальное или потенциальное) в начальной стадии. С режимом Путина, несомненно, лучше, если б Запад распознал настоящую сущность Путина на старте.
А так сидели и ждали, наблюдая всю эту нарастающую "порчу", пока все не дошло до риска для всего мира. У Платона есть такая фраза: "Это как если бы кто-то признавал, что существуют мулы – лошадиные и ослиные дети – а что существуют лошади и ослы не признавал бы".
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Иллюзии Запада
Вот так и Запад долго пребывал в иллюзиях относительно истинного нутра российского режима, неоднократно наблюдая все новые прецеденты протоимперской психопатии, внутренние и внешние (начиная от экспроприации ЮКОСа и убийства Немцова и заканчивая войной в Грузии, Сирии, Украине еще в 2014-ом).
Ну, зато теперь не хотят, но видят отчетливо все эти морды – и лошадей, и ослов со всадниками апокалипсиса. Вот Столтенберг сказал: "Мы не обращаем внимания на слова Путина, а оцениваем только его действия". В этой стадии российского коллективного сумасшествия это правильный подход.
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