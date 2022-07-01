Раніше джерела в Білому домі повідомляли, що мова йде про норвезькі комплекси NASAMS.

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Прикрити Київ, Харків, Одесу та Дніпро

Комплекс сучасний – прийнятий на озброєння Норвегії у 1994 році. Вражає цілі на дальності до 40 кілометрів та на висоті до 16 кілометрів. NASAMS відомий як дуже помічний протиракетний засіб.

Взвод ракетного комплексу складається з трьох пускових установок по 6 ракет на кожній, які можуть розміщуватися на відстані до 25 кілометрів від РЛС. Таким чином, один взвод може повністю прикрити від російських ракет такі великі міста як Київ, Харків, Одеса, Дніпро.

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Бонус

Приємний бонус – стріляє недорогими і дуже поширеними ракетами AIM-120 #AMRAAM, які початково розроблялися для ВПС як ракети класу "повітря/повітря". Так що проблем з боєприпасами бути не повинно.

Думаю, на Росії додалося приводів для нових "жестів доброї волі".

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