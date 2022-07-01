Толерантність, забруднена кров'ю

Фейсбуку, а правда, що погано говорити про росіян і показувати ц*цьки в тебе не можна? Ну, гаразд – ц*цьки! А чому не можна говорити, як є, про росіян?

Ну що можна сказати хорошого про країну, її армію, її громадян, якщо країна, її армія, її громадяни щодня здійснюють акти тероризму стосовно мирного населення України? Яка військова необхідність була у стрільбі по житлових будинках у Білгород-Дністровському районі цієї ночі?

Яким чином убиті жінки, діти, чоловіки, які мирно спали у своїх ліжках, належали до військових цілей? Ах, так... Це ж військова помилка! Collateral damage. З ким не буває?

Невинні життя, що стали розмінною монетою

18 забраних життів. Ракетний удар протикорабельними древніми, як г*мно мамонта, ракетами з інерційною системою наведення. Смерть і руйнування не могли не передбачатися за такого відхилення. Смерть мирних жителів була очевидним наслідком удару з ймовірністю понад 50%.

Покидьки в Кремлі віддали явно злочинний наказ, покидьки-льотчики його виконали. Чекаємо на заяви від командування терористів, що це були не вони, вони стріляли не туди й успішно вразили одного Бандеру, 100 танків і 1000 "Байрактарів", які ховалися в під'їзді та в підвалі багатоповерхівки, прикриті мирним населенням.

У мене одне запитання: чому Усаму Бен-Ладена за такі злочини знайшли та ліквідували, а кривавого бункерного щура запрошують на G20? Це тому, що Усама не мав газу та нафти? Чи щуру можна?

До речі, чи можна було погано висловлюватись про Усаму у фейсбуці? Чи тільки сьогодні ц*цьки та політкоректність таки хвилюють модераторів більше, ніж загиблі українці?

Що ще має зробити Росія та її хунвейбіни, щоб можна було вголос назвати їх так, як вони заслуговують? Кому ще не зрозуміло?

Український Яд-Вашем

Російська Федерація – країна-терорист! Її політичне та військове керівництво – воєнні злочинці! Громадяни Російської Федерації, які підтримують свій уряд та армію, – посіпаки воєнних злочинців!

Нам потрібен свій Яд-Вашем, щоби все зафіксувати й нікого не забути. І свій Моссад, щоб здійснити остаточний розрахунок із причетними до цих злочинів. І це потрібно не тільки нам, це потрібно всьому світу, щоб уникнути повторення трагедії.

Злочинці з нафтою, газом та атомною зброєю страшніші за терориста N1. Вони можуть більше.

До теми – росіяни вщент зруйнували багатоповерхівку на Одещині: дивіться відео