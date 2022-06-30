"Російський воєнний корабель" проклав маршрут усім окупантам

Очевидно, російська армія приєдналася до ініціативи екіпажу гвардійського ракетного крейсера "Москва", який раніше здійснив заплив доброї волі поблизу Зміїного.

Цікаве Путін вже призначив "смертників" війни з Україною



Наслідки удару ЗСУ по базі росіян на острові Зміїний / Фото Оперативного Командування "Південь"

Весь світ отримав ще один урок – хочете змусити Путіна виявити "добру волю" – дайте більше реактивних систем залпового вогню HIMARS та самохідних артилерійських установок Caesar для Збройних Сил України.

Ось так само вони (російські окупанти – 24 канал) одного разу напишуть після розгрому на Донбасі та у Криму.

Варте уваги – окупанти забралися з острова Зміїний після низки потужних ударів ЗСУ: дивіться відео