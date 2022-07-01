Толерантность, загрязненная кровью

Фейсбук, а правда, что плохо говорить о россиянах и показывать грудь у тебя нельзя? Ну, ладно – грудь! А почему нельзя говорить как есть о россиянах?

Ну, что можно сказать хорошего о стране, ее армии, ее гражданах, если страна, ее армия, ее граждане ежедневно совершают акты терроризма в отношении мирного населения Украины? Какая военная необходимость была в стрельбе по жилым домам в Белгород-Днестровском районе этой ночью?

Каким образом убитые женщины, дети, мирно спавшие в своих кроватях мужчины принадлежали к военным целям? Ах, да... Это же военная ошибка! Collateral damage. С кем не бывает?

Невинные жизни, ставшие разменной монетой

18 унесенных жизней. Ракетный удар противокорабельными древними, как дер*мо мамонта, ракетами с инерционной системой наведения. Смерть и разрушение не могли не предусматриваться при таком отклонении. Смерть мирных жителей была очевидным последствием удара с вероятностью более 50%.

Отбросы в Кремле отдали явно преступный приказ, отбросы-летчики его выполнили. Ждем заявления от командования террористов, что это были не они, они стреляли не туда и успешно поразили одного Бандеру, 100 танков и 1000 "Байрактаров", скрывавшихся в подъезде и в подвале многоэтажки, прикрытые мирным населением.

У меня один вопрос: почему Усаму Бен-Ладена за такие преступления нашли и ликвидировали, а кровавую бункерную крысу приглашают на G20? Это потому, что Усама не имел газа и нефти? Или крысе можно?

Кстати, можно ли было плохо высказываться об Усаме в фейсбуке? Или только сегодня грудь и политкорректность волнуют модераторов больше, чем погибшие украинцы?

Что еще должна сделать Россия и ее хунвейбины, чтобы можно было вслух назвать их так, как они заслуживают? Кому еще непонятно?

Украинский Яд-Вашем

Российская Федерация – страна-террорист! Ее политическое и военное руководство – военные преступники! Граждане Российской Федерации, поддерживающие свое правительство и армию, – приспешники военных преступников!

Нам нужен свой Яд-Вашем, чтобы зафиксировать все и никого не забыть. И свой Моссад, чтобы произвести окончательный расчет с причастными к этим преступлениям. И это нужно не только нам, это нужно всему миру во избежание повторения трагедии.

Преступники с нефтью, газом и атомным оружием страшнее террориста N1. Они могут больше.

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