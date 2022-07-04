Про це повідомив голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях. Мер міста закликав місцевих мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Зауважте Під контролем росіян вже й Золотарівка та Білогорівка, – Гайдай

Як записатися на евакуацію зі Слов'янська

Через загострення ситуації на Донбасі та обстріл 3 липня, військова адміністрація Слов'янська також закликає мирних мешканців покинути місто й виїхати у більш безпечні регіони України.

Мер Слов'янська про наслідки обстрілів міста: дивіться відео

Зокрема 4 липня зі Слов'янська відправляється евакуаційний рейс до Рівненської області. Також евакуація триватиме і надалі – 5 липня буде евакуація автобусним рейсом з Покровська до Львова.

Черговий рейс на Рівненщину також планується і 6 липня. Для того, щоб записатися на евакуацію, мешканці Слов'янська можуть звернутися до військово-цивільної адміністрації на номери гарячої лінії.

099 539 78 67;

099 539 80 47;

099 539 80 48;

066 284 92 85;

095 841 80 82;

099 435 02 75;

099 548 75 24;

099 180 90 16.

Обстріл Слов'янська: головне

3 липня російські окупанти масовано обстріляли Слов'янськ. Мер міста Вадим Лях повідомив, що російські окупанти атакували одразу 5 районів міста.

Детонація боєприпасів окупантів спровокувала понад 15 пожеж по всьому Слов'янську. Впродовж останнього часу це була наймасштабніша атака ворога по цьому місту.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про загиблу внаслідок обстрілів дитину – дівчинку Єву, якій у серпні мало б виповнитися 10 років, однак російські окупанти забрали її життя.

До теми пропонуємо більше про обстріли Слов'янська та Краматорська: дивіться відео