Об этом сообщил глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях. Мэр города призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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Как записаться на эвакуацию из Славянска

Из-за обострения ситуации на Донбассе и обстрела 3 июля, военная администрация Славянска также призывает мирных жителей покинуть город и уехать в более безопасные регионы Украины.

Мэр Славянска о последствиях обстрелов города: смотрите видео

В частности, 4 июля из Славянска отправляется эвакуационный рейс в Ровненскую область. Также эвакуация будет продолжаться – 5 июля будет эвакуация автобусным рейсом из Покровска во Львов.

Очередной рейс в Ровненскую область также планируется и 6 июля. Для того чтобы записаться на эвакуацию, жители Славянска могут обратиться в военно-гражданскую администрацию на номера горячей линии.

099 539 78 67;

099 539 80 47;

099 539 80 48;

066 284 92 85;

095 841 80 82;

099 435 02 75;

099 548 75 24;

099 180 90 16.

Обстрел Славянска: главное

3 июля российские оккупанты массированно обстреляли Славянск. Мэр города Вадим Лях сообщил, что российские оккупанты атаковали сразу 5 районов города.

Детонация боеприпасов оккупантов спровоцировала более 15 пожаров по всему Славянску. В последнее время это была самая масштабная атака врага по этому городу.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о погибшем в результате обстрелов ребенке – девочке Еве, которой в августе должно было исполниться 10 лет, однако российские оккупанты забрали ее жизнь.

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