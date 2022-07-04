Об этом сообщил глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях. Мэр города призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
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Как записаться на эвакуацию из Славянска
Из-за обострения ситуации на Донбассе и обстрела 3 июля, военная администрация Славянска также призывает мирных жителей покинуть город и уехать в более безопасные регионы Украины.
Мэр Славянска о последствиях обстрелов города: смотрите видео
В частности, 4 июля из Славянска отправляется эвакуационный рейс в Ровненскую область. Также эвакуация будет продолжаться – 5 июля будет эвакуация автобусным рейсом из Покровска во Львов.
Очередной рейс в Ровненскую область также планируется и 6 июля. Для того чтобы записаться на эвакуацию, жители Славянска могут обратиться в военно-гражданскую администрацию на номера горячей линии.
099 539 78 67;
099 539 80 47;
099 539 80 48;
066 284 92 85;
095 841 80 82;
099 435 02 75;
099 548 75 24;
099 180 90 16.
Обстрел Славянска: главное
3 июля российские оккупанты массированно обстреляли Славянск. Мэр города Вадим Лях сообщил, что российские оккупанты атаковали сразу 5 районов города.
Детонация боеприпасов оккупантов спровоцировала более 15 пожаров по всему Славянску. В последнее время это была самая масштабная атака врага по этому городу.
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о погибшем в результате обстрелов ребенке – девочке Еве, которой в августе должно было исполниться 10 лет, однако российские оккупанты забрали ее жизнь.
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