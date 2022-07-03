Об этом во время своего вечернего обращения 3 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
К теме 6 погибших, 15 раненых: мэр рассказал об обстрелах в разных районах Славянска
С начала полномасштабной войны россияне беспощадно бьют по украинским городам. В результате одного из вражеских обстрелов Славянска погибла девочка, которой вскоре должно было исполниться 10 лет.
Об этом во время своего вечернего обращения 3 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
К теме 6 погибших, 15 раненых: мэр рассказал об обстрелах в разных районах Славянска