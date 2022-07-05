Відповідну інформацію опублікували ЗМІ орієнтовно о 20:23 4 липня. Очевидно, влучання було того ж вечора.

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У Ясинуватій була "бавовна" по окупантах

Є гарні новини з окупованої Ясинуватої. Там щойно відбулась бавовна в гуртожитку, де мешкали орки,

– мовиться у повідомленні.

Також там опублікували відповідні фото, на яких видно попередні наслідки влучання.

Окупанти знову отримали "бавовну" / Фото "Оперативний Інформ"

Зверніть увагу! У Росії використовують слова "хлопок" замість слова "вибух". Правозахисник Павло Лисянський розповів, що роблять це для того, щоб населення не розуміло, що нині йде війна.

Коротко про останню "бавовну" в Росії

У ніч проти 3 липня в російському місті Бєлгороді люди знову почули "бавовну". Причому вона була не поодинока та неабияк налякала росіян. Кремль традиційно звинуватив у вибухах Збройні Сили України.

Відомо, що ударило не тільки по російських складах, а й по житлових будинках. Попередньо губернатор російського міста пояснював, що російські ракети влучили в десятки житлових будинків. Відомо, що внаслідок атаки ворога загинули 3 людей, ще 4 осіб отримали поранення.

Згодом журналіст та блогер Денис Казанський повідомив, що по Бєлгороду запустили ракети "Панцир". Такої зброї в України немає.

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