Соответствующую информацию опубликовали СМИ ориентировочно в 20.23 4 июля. Очевидно, что попадание было в тот же вечер.
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У Ясиноватой был "хлопок" по оккупантам
Есть хорошие новости из оккупированной Ясиноватой. Там только что состоялся хлопок в общежитии, где жили орки,
– говорится в сообщении.
Также там опубликовали соответствующие фото, на которых видны предварительные последствия попадания.
Оккупанты снова получили "хлопок" / Фото "Оперативный Информ"
Кратко о последнем "хлопке" в России
- В ночь на 3 июля в российском городе Белгороде люди снова услышали "хлопок". Причем он был не одиночный и изрядно испугала россиян. Кремль традиционно обвинил в взрывах Вооруженные Силы Украины.
- Известно, что ударило не только по российским складам, но и по жилым домам. Предварительно губернатор российского города объяснял, что российские ракеты попали в десятки жилых домов. Известно, что в результате атаки врага погибли 3 человека, еще 4 человека получили ранения.
- Впоследствии журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что по Белгороду запустили ракеты "Панцирь". Такого оружия у Украины нет.
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