Соответствующую информацию опубликовали СМИ ориентировочно в 20.23 4 июля. Очевидно, что попадание было в тот же вечер.

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У Ясиноватой был "хлопок" по оккупантам

Есть хорошие новости из оккупированной Ясиноватой. Там только что состоялся хлопок в общежитии, где жили орки,

– говорится в сообщении.

Также там опубликовали соответствующие фото, на которых видны предварительные последствия попадания.

Оккупанты снова получили "хлопок" / Фото "Оперативный Информ"

Обратите внимание! В России используют слова "хлопок" вместо слова "взрыв". Правозащитник Павел Лисянский рассказал, что делают это для того, чтобы население не понимало, что сейчас идет война.

Кратко о последнем "хлопке" в России

В ночь на 3 июля в российском городе Белгороде люди снова услышали "хлопок". Причем он был не одиночный и изрядно испугала россиян. Кремль традиционно обвинил в взрывах Вооруженные Силы Украины.

Известно, что ударило не только по российским складам, но и по жилым домам. Предварительно губернатор российского города объяснял, что российские ракеты попали в десятки жилых домов. Известно, что в результате атаки врага погибли 3 человека, еще 4 человека получили ранения.

Впоследствии журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что по Белгороду запустили ракеты "Панцирь". Такого оружия у Украины нет.

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