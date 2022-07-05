Враг продолжит продвигаться к западу от трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск

Об этом идет речь в анализе Института изучения войны (ISW). Сообщается, что 4 июля россияне продолжали наступательные действия к востоку от Бахмута для подготовки наступления на Бахмут и Северск.

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Как говорится в сообщении ISW, вооруженные силы России, скорее всего, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск, чтобы в конце концов пройти в Бахмут и Северск.

В Институте изучения войны отметили, что способность оккупантов сделать это успешно после потерь, которые они понесли при попытке взять Лисичанск, сомнительна.

Какая ситуация на Донбассе

Вооруженные силы России практически захватили всю территорию Луганской области: оккупанты начали закрепляться в Северодонецке и Лисичанске, которые оккупировали в июне и мае соответственно.

После этого российские войска могут сосредоточиться на захвате Донецкой области. Чтобы лучше выполнять военные задачи, президент Владимир Зеленский образовал 14 местных военных администраций в Донецкой области.

По предварительным данным, Украина контролирует 45% территории Донецкой области . Об этом заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко также сообщал, что в направлении Славянска, Краматорска и Бахмута сосредоточена огромная группировка врага.

Жителей подконтрольных Украине городов уже призывают эвакуироваться. В частности, соответствующее заявление сделал мэр Славянска Вадим Лях. Он призвал местных жителей эвакуироваться, ведь Славянск может стать следующей целью российских оккупантов.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 июля, ситуация на Донбассе становится более напряженной.

на Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении Долины украинские воины успешно отразили и отбросили оккупантов;

на Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ;

на Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского, а также нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки;

на Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Новолуганского, боевые действия продолжаются;

Россия обстреливала из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов. При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, достиг частичного успеха, боевые действия продолжаются;

на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны из артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.

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