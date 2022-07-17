Вочевидь окупанти вирішили демілітаризувати самі себе. Унаслідок перестрілки є поранені. Про це повідомляють джерела 24 каналу в спецслужбах.

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Конфлікт окупантів виник на національному підґрунті

Конфлікт виник цього тижня на Токмацькому ковальсько-штамповому заводі. Точна кількість поранених окупантів поки невідома.

Окупанти на території заводу, як не дивно, напилися, і тоді почалося найцікавіше. Між бурятами та чеченцями виник конфлікт на національному підґрунті. Мабуть, з'ясовували, хто з них більше "росіянин". Суперечка окупантів закінчилася перестрілкою.

Кількість поранених загарбників поки невідома.

Статистика втрат окупантів

Поки окупанти пиячать на тимчасово захоплених заводах, українські захисники та захисниці щодня ефективно нищать ворога. Станом на 17 липня вдалося ліквідувати та знищити:

38 300 окупантів;

1 684 танки;

3 879 бойових броньованих машин;

846 артилерійських систем;

248 реактивних систем залпового вогню;

110 засобів ППО;

220 літаків;

188 гелікоптерів;

688 безпілотників;

166 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 746 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

68 одиниць спеціальної техніки.

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