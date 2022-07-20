Так, були вибухи біля автомобільного Антонівського мосту в Херсоні. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у випадку підриву мосту, окупантам не буде як відступати.

До теми Антонівський міст може бути замінований окупантами, – Соболевський

Реальність така, що росіяни й ті, хто їм співчуває в Херсоні незабаром можуть опинитися без постачання та шляхів організованого відступу. Задумалися й ті небагато наших громадян, які поспішили записатися на отримання російського паспорта,

– запевнив Соболевський.

За його словами, ЗСУ близько.

Людей просять не користуватися мостом

Також Соболевський попередив місцевих людей, що Антонівським мостом краще не користуватися. Це можливо лише у випадку крайньої потреби.

Крім того, самі окупанти оголосили, що міст закривають. Мовляв, все через українські обстріли. Колаборант стрємоусов жаліється, що випустили аж 13 ракет, є 4 пошкодження. Каже, що жертв нема.

Антонівський міст – єдина стаціонарна переправа через Дніпро поблизу Херсона.

Боротьба на Півдні

Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що російські окупанти підживлюють угруповування своїх військ на Півдні України через Антонівський міст у Херсоні. Вище за течією Дніпра є ще й залізничний міст, який також використовують у цих цілях. За його словами, ці мости потрібно зруйнувати, аби припинити підживлення ворожих військ перед тим, як ЗСУ розпочнуть звільняти Херсон.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович щодо вибухів поблизу мосту розповідав про роботу ЗСУ. Він пояснював, що наші військові знищили позицію ППО поблизу мосту. А також укріплення поблизу споруди, в якому сиділи її охоронці.

Юрій Соболевський також розповідав, що російські окупанти, які зараз перебувають на Херсонщині, починають панікувати. Вони навіть почали по-іншому поводитись.

Як виглядає Антонівський міст після удару: дивіться відео