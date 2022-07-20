Так, були вибухи біля автомобільного Антонівського мосту в Херсоні. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у випадку підриву мосту, окупантам не буде як відступати.
До теми Антонівський міст може бути замінований окупантами, – Соболевський
Реальність така, що росіяни й ті, хто їм співчуває в Херсоні незабаром можуть опинитися без постачання та шляхів організованого відступу. Задумалися й ті небагато наших громадян, які поспішили записатися на отримання російського паспорта,
– запевнив Соболевський.
За його словами, ЗСУ близько.
Людей просять не користуватися мостом
Також Соболевський попередив місцевих людей, що Антонівським мостом краще не користуватися. Це можливо лише у випадку крайньої потреби.
Крім того, самі окупанти оголосили, що міст закривають. Мовляв, все через українські обстріли. Колаборант стрємоусов жаліється, що випустили аж 13 ракет, є 4 пошкодження. Каже, що жертв нема.
Антонівський міст – єдина стаціонарна переправа через Дніпро поблизу Херсона.
Боротьба на Півдні
- Військовий експерт Олег Жданов розповідав, що російські окупанти підживлюють угруповування своїх військ на Півдні України через Антонівський міст у Херсоні. Вище за течією Дніпра є ще й залізничний міст, який також використовують у цих цілях. За його словами, ці мости потрібно зруйнувати, аби припинити підживлення ворожих військ перед тим, як ЗСУ розпочнуть звільняти Херсон.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович щодо вибухів поблизу мосту розповідав про роботу ЗСУ. Він пояснював, що наші військові знищили позицію ППО поблизу мосту. А також укріплення поблизу споруди, в якому сиділи її охоронці.
- Юрій Соболевський також розповідав, що російські окупанти, які зараз перебувають на Херсонщині, починають панікувати. Вони навіть почали по-іншому поводитись.
Як виглядає Антонівський міст після удару: дивіться відео