Да, были взрывы возле автомобильного Антоновского моста в Херсоне. Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что в случае подрыва моста оккупантам не будет как отступать.

К теме Антоновский мост может быть заминирован оккупантами, – Соболевский

Реальность такова, что россияне и сочувствующие им в Херсоне вскоре могут оказаться без поставок и путей организованного отступления. Задумались и те немногие наши граждане, которые поспешили записаться на получение российского паспорта,

– заверил Соболевский.

По его словам, ВСУ близко.

Людей просят не пользоваться мостом

Также Соболевский предупредил местных людей, что Антоновским мостом лучше не пользоваться. Это возможно только в случае крайней необходимости.

Кроме того, сами оккупанты объявили, что мост закрывают. Мол, все из-за украинских обстрелов. Коллаборант стремоусов жалуется, что выпустили 13 ракет, есть 4 повреждения. Говорит, что жертв нет.

Антоновский мост – единственная стационарная переправа через Днепр возле Херсона.

Борьба на Юге

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что российские оккупанты подпитывают группировку своих войск на Юге Украины через Антоновский мост в Херсоне. Выше по течению Днепра есть железнодорожный мост, который также используют в этих целях. По его словам, эти мосты нужно разрушить, чтобы прекратить подпитку вражеских войск перед тем, как ВСУ начнут освобождать Херсон.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович по поводу взрывов возле моста рассказывал о работе ВСУ. Он объяснял, что наши военные уничтожили позицию ПВО возле моста. А также укрепление возле здания, в котором сидели его охранники.

Юрий Соболевский также рассказывал, что российские оккупанты, которые сейчас находятся на Херсонщине, начинают паниковать. Они даже начали по-другому вести себя.

Как выглядит Антоновский мост после удара: смотрите видео