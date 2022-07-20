Да, были взрывы возле автомобильного Антоновского моста в Херсоне. Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что в случае подрыва моста оккупантам не будет как отступать.
К теме Антоновский мост может быть заминирован оккупантами, – Соболевский
Реальность такова, что россияне и сочувствующие им в Херсоне вскоре могут оказаться без поставок и путей организованного отступления. Задумались и те немногие наши граждане, которые поспешили записаться на получение российского паспорта,
– заверил Соболевский.
По его словам, ВСУ близко.
Людей просят не пользоваться мостом
Также Соболевский предупредил местных людей, что Антоновским мостом лучше не пользоваться. Это возможно только в случае крайней необходимости.
Кроме того, сами оккупанты объявили, что мост закрывают. Мол, все из-за украинских обстрелов. Коллаборант стремоусов жалуется, что выпустили 13 ракет, есть 4 повреждения. Говорит, что жертв нет.
Антоновский мост – единственная стационарная переправа через Днепр возле Херсона.
Борьба на Юге
- Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что российские оккупанты подпитывают группировку своих войск на Юге Украины через Антоновский мост в Херсоне. Выше по течению Днепра есть железнодорожный мост, который также используют в этих целях. По его словам, эти мосты нужно разрушить, чтобы прекратить подпитку вражеских войск перед тем, как ВСУ начнут освобождать Херсон.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович по поводу взрывов возле моста рассказывал о работе ВСУ. Он объяснял, что наши военные уничтожили позицию ПВО возле моста. А также укрепление возле здания, в котором сидели его охранники.
- Юрий Соболевский также рассказывал, что российские оккупанты, которые сейчас находятся на Херсонщине, начинают паниковать. Они даже начали по-другому вести себя.
Как выглядит Антоновский мост после удара: смотрите видео