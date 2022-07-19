О настроениях российских захватчиков в Херсонской области рассказал Юрий Соболевский – первый заместитель главы Херсонского облсовета. Об этом он сказал 24 каналу.

Внимание Антоновский мост может быть заминирован оккупантами, – Соболевский

По его словам, оккупанты продолжают просить денег на блокпостах. В первую очередь это касается бойцов непризнанных квазиреспублик из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Настроения оккупантов в Херсонской области изменились

Однако и на Херсонщине российские захватчики уже успели много чего ограбить, поэтому в плане обеспечения деньгами чувствуют себя увереннее.

Но на самом деле оккупанты и их командиры в Херсонской области уже очень нервничают. Они слышат, что их объекты, личный и офицерский состав уничтожают,

– сказал Соболевский.

В последние недели это особенно заметили местные жители. По их словам, россияне начали вести себя по-другому.

"Они уже не так свободно чувствуют себя в городе. Некоторое время им казалось, что война на Херсонщине закончилась. Сегодня никому так не кажется. ВСУ делают очень крутые истории", – добавил глава облсовета.

Вместе с тем давление на население продолжается и оно очень сильно. Репрессивные меры усиливаются, оккупанты останавливают машины на блокпостах, людей на улицах и полностью проверяют.

Однако херсонцы не дают россиянам почувствовать себя "освободителями". Им каждый день напоминают, что они – оккупанты и никто их с цветами не будет встречать.

россияне на Херсонщине очень нервничают, начали вести себя по-другому: смотрите видео

Контрнаступление на Херсонщине: о чем можно сказать

Наши герои уверенно продвигающиеся в направлении Херсона.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила о том, что враг продолжает оказывать сопротивление на временно оккупированных территориях.

Украинские защитники и защитницы делают все возможное, чтобы как можно скорее освободить Украину от российских оккупантов.

Для их безопасности планы и ситуация на линии столкновения не обсуждаются.