Про настрої російських загарбників на Херсонщині розповів Юрій Соболевський – перший заступник голови Херсонської облради. Про це він сказав 24 каналу.
Увага Антонівський міст може бути замінований окупантами, – Соболевський
За його словами, окупанти продовжують просити грошей на блокпостах. Насамперед це стосується бійців невизнаних квазіреспублік з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.
Настрої окупантів на Херсонщині змінились
Однак і на Херсонщині російські загарбники вже встигли багато чого пограбувати, тому в плані забезпечення грошима почуваються впевненіше.
Але насправді окупанти та їхні командири на Херсонщині вже дуже нервують. Вони чують, що їхні об'єкти, особовий та офіцерський склад нищать,
– сказав Соболевський.
Останні тижні це особливо помітили місцеві мешканці. З їхніх слів, росіяни почали поводитись по-іншому.
"Вони вже не так вільно почуваються у місті. Певний час їм здавалось, що війна на Херсонщині закінчилась. Сьогодні нікому так не видається. ЗСУ роблять дуже круті історії", – додав глава облради.
Разом з тим, тиск на населення триває і він дуже сильний. Репресивні заходи посилюються, окупанти зупиняють машини на блокпостах, людей на вулицях і повністю перевіряють.
Однак херсонці не дають росіянам відчути себе "асвабадітєлями". Їм щодня нагадують, що вони – окупанти й ніхто їх з квітами не зустрічатиме.
росіяни на Херсонщині дуже нервують, почали поводитись по-іншому: дивіться відео
Контрнаступ на Херсонщині: про що можна сказати
- Наші герої впевнено просуваються у напрямку Херсона.
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила про те, що ворог продовжує чинити спротив на тимчасово окупованих територіях.
- Українські захисники та захисниці роблять усе можливе, щоб якомога швидше звільнити Україну від російських окупантів.
- Для їхньої безпеки плани та ситуація не лінії зіткнення не обговорюються.
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