Наші герої роблять усе можливе, щоб якомога швидше звільнити Україну від російських окупантів. Для безпеки наших захисників та захисниць плани та ситуація не лінії зіткнення не обговорюються.

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Як проходить контрнаступ

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила про те, що ворог продовжує чинити спротив на тимчасово окупованих територіях. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

По всій лінії зіткнення російські окупанти продовжують вести активні обстріли українських міст. Про прицільний вогонь не йдеться, ворог просто намагається завдати максимальних збитків цивільній інфраструктурі та жертв цивільному населенню.

Що стосується контрнаступу, то він триває і проходить успішно. Разом з тим варто розуміти, що військова операція триває, тому гучних заяв до її завершення ніхто робити не буде.

Коли результати того заслуговують – ми інформуємо про це суспільство. Те, що відбувається зараз, то ви можете спостерігати та робити свої висновки. Ми маємо силу, потужність, тактику дій та продуману стратегію. А те, як воно буде реалізовано, нехай ворога здивує,

– сказала Гуменюк.

Посилення поліцейського контролю на Херсонщині

Разом зі спробами втримати позиції російські окупанти намагаються подолати шалений опір мирного населення. Наші розвідники показали "розпорядження" про посилення контролю за мирними мешканцями.

Окупаційна "влада" посилює контроль / Фото ГУР МО

Даний "документ" забороняє "дискредитацію росії", перешкоджання роботі "виборчих дільниць" і заклики проти окупантів. За порушення комендантської години окупанти погрожують розстрілом на місці. Окрім того, в "розпорядженні" йдеться про те, що окупанти на власний розсуд можуть проводити обшуки.

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