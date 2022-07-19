За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, за тиждень з 4 по 9 липня в Бурятію привезли практично рекордну кількість трун з рештками загиблих. Майже у всіх містах російської глибинки за невеличкий проміжок часу пройшо настільки багато поховань, що місцеві жителі насправді задумалися.

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Люди почали розуміти, що сотні молодих та не дуже чоловіків їх народности гинуть в Україні за ідею путіна, яку вони самі не поділяють.

буряти засипають міноборони листами в пошуках інформації

Привезення величезної кількості трун з рештками та проведення масових поховань солдатів однієї з військових частин серйозно вплинуло на ставлення рідних окупантів до війни.

Залишки тіл, які привозили до Бурятії з початку липня, були ідентифіковані виключно за допомогою ДНК-аналізу. Бо від загиблих нічого не залишилося, а їх рештки перебували просто неба дуже довгий час.

Після розуміння реальної кількості втрат, рідні тих, хто значиться безвісти пропавшим, почали масово писати скарги та листи до міністерства оборони росії.

Буряти побоюються, що командування намагається приховати від них факт загибелі їх рідних, аби не платити компенсації. Крім того, всі розуміють, що ніхто з офіцерів не зацікавлений в тому, щоб реально шукати тіло того чи іншого військового, а для держави транспортування рештків є дуже накладним.

Крім того, жителі Бурятії остаточно впевнилися в тому, що з урахуванням кількості поховань, поранених під час бойових дій, а також цифр пропавших, їх регіон є лідером із втрат на війні в Україні.

Додає невдоволення путінською "спецоперацією" ще й той факт, що лише 10 – 15% "трьохсотих" можуть отримати компенсації. При цьому гроші не платять навіть тим, хто втратив кінцівки чи отримав внаслідок поранення інвалідність.

Через всі ці нюанси люди постійно намагаються дістати хоча б якусь правдиву інформацію від командирів частин, воєнкомів та відповідальних посадовців. Для стримування можливих бунтів офіцери створили купу спеціальних чатів у соцмережах, в яких спілкуються з дружинами окупантів. Їх завдання – казати про те, як "спецоперація йде за планом" та гасити будь-які прояви бунтів.

Дружини російських солдатів масово подають на розлучення

Також, за даними українських спецслужб, у росії вже почали відчуватися серйозні соціальні проблеми, пов'язані з поверненням божевільних солдатів з війни. Першими з цим зіштовхуються дружини окупантів, адже росіяни після участі у кривавих бойових діях, після скоєних вбивств та вражень від пережитого повертаються геть неадекватними та ставляться до оточуючих вкрай жорстоко.

Крім того, російські солдати, яким пощастило вижити в Україні, вживають багато горілки та з гордістю розповідають жінкам про страхіття війни, б'ють їх та погрожують розправою. Через те, що загарбники повертаються із зони бойових дій зовсім іншими людьми, багато жінок цього не витримують. Це вже призвело до великої хвилі розлучень. Лише в одній військовій частині в Бурятії з початку війни розлучилося понад 50 сімейних пар.