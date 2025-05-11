Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю заступника керівника Офісу Президента, екскомандира 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павла Паліси для Армія TV.

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На яких напрямках можуть активізуватися росіяни

Павло Паліса пояснив, що росіяни будуть зосереджувати основні зусилля, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

До того ж окупанти намагатимуться створити так звану "буферну зону" на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській областях.

Також з високою ймовірністю будуть намагатися "пробити" оборону на Запорізькому напрямку. І з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди в Херсонській області,

– додав Паліса.

Він підкреслив, що російський терор по українських цивільних впливає на позицію США щодо переговорів. На це неодноразово звертав увагу у своїх зверненнях Володимир Зеленський, а також згадував Дональд Трамп.

Жертви терору не коштують зміни цієї думки,

– наголосив Павло Паліса.

Водночас, за словами заступника керівника ОП, росіяни розуміють тільки силу, тому їх потрібно зупинити.

До слова, нещодавно речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські човни продовжують намагатися висадитися в острівній зоні Херсонської області. За його словами, великої загрози найближчим часом немає, однак "противник доволі підступний".