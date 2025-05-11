Таку думку 24 Каналу висловив віце-маршал королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл, зауваживши, що наступальні дії Росія вже розпочне з урахуванням минулих помилок. Саме тому для України важливі реальні гарантії безпеки.

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Що гарантуватиме Україні безпеку

За словами віце-маршала королівських ВПС Великої Британії, Сполучені Штати та Європа зараз надають однакову кількість фінансової підтримки України. Однак все ж саме Америка має набагато більше військового потенціалу – озброєння та оборонну промисловість.

Більше військової допомоги генерує США. Саме це зараз потрібно українській нації,

– наголосив він.

Саме тому вихід Вашингтону з переговорів, що поки є чутками, на думку Белла, призведе до проблем для Європи, яка не зможе надати Україні відповідну кількість зброї. Для Владіміра Путіна це ж буде на руку, адже перед ним буде "легше завдання".

Російський диктатор почав повномасштабне вторгнення лише для досягнення військових цілей. Тому малоймовірно, що його цікавлять мирні переговори та дипломатія. Його цілями зараз є окупація Херсона та Запоріжжя.

Однак зараз – це недосяжна ціль для російських військ. Віцемаршал королівських ВПС Великої Британії пояснив, що окупантам потрібна перерва для відновлення, щоб замінити бойові машини, поповнити запаси снарядів та вилікувати поранених.

Росія вже у лютому 2022 році розраховувала захопити всю Україну за кілька днів, але засвоїли урок. Росіяни вернуться сильніші, вся російська оборонна промисловість переведена на воєнні рейки. Через кілька років Росія буде готова до нового наступу. Гарантії безпеки для України мають мати силу, що стримає Росію, а не просто бути підписом на папері,

– підсумував Белл.

До речі, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Кремль не прагне миру, а готується до літнього наступу.