Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Tracking.

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Скільки Ту-95МС на авіабазі "Оленьї"

В телеграм-каналі пишуть, що у звʼязку із передислокацією практично всіх бортів Ту-95МС на авіабазу "Біла", станом на 11 травня на "Оленьї" залишається лише один літак цього типу.

"Звідки саме цей борт Ту-95МС – невідомо. Останнім часом було багато тренувань, ротацій та передислокацій, що значно ускладнює точне визначення", – ідеться в повідомленні.

Втім, вказується, що загальна кількість бортів Ту-95МС біля України станом на 11 травня без суттєвих змін:

️"Оленья" – 1х Ту-95МС.

️"Енгельс-2" – 2х Ту-95МС.

️"Дягилево" – 2х Ту-95МС.

"Біла" – 8х Ту-95МС.



Авіабаза "Оленья" / Фото телеграм-канал Tracking