На Антоновском мосту были взрывы

Это 24 каналу подтвердил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он говорит, что на мосту 18 июля действительно раздавались взрывы.

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По его словам, мост поврежден, но им еще можно пользоваться после ремонта. Деталей касательно удара нет, стоит ожидать официальный комментарий Генштаба ВСУ.

Эксперты отмечают, что этот мост важен для россиян, потому что они по нему перевозят разные боекомплекты.

Антоновский мост может быть заминирован оккупантами

Соболевский заявил, что россияне действительно делали минирование Антоновского моста. "Мы видели, как работали их инженерные войска с опорами этого моста", – ответил он.

Скорее всего, он уже заминирован оккупантами. Насколько целесообразно его уничтожить – должны решить военные,

– заявил он.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета считает, что здесь есть как плюсы, так и минусы.

"Если его уничтожить, это ограничит поставки техники и боеприпасов для российских военных, которые находятся в оккупированном Херсоне. Если его сохранить, то можно заставить оккупантов эвакуироваться, когда ВСУ будут окружать город", – сказал он.

Соболевский об Антоновском городе и ситуации в Херсонской области:



Почему оккупантам нужен Антоновский мост