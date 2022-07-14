Советник главы Офиса Президента предположил, что россияне собираются отступать через Антоновский мост в Херсонской области.

Важно У россиян паника: за неделю HIMARS нанесли 50 ударов без единого промаха, – Арестович

Дело в том, что оккупанты делают укрепления у моста. Это отработка инженерных работ для отступления.

Я уверен на 101%, что Херсон они мысленно "сдали" уже,

– сказал Арестович.

В москве осознали проигрыш

По словам Арестовича, российское руководство поняло, что проиграло. Поэтому с середины августа по ноябрь "жесты доброй воли" у россиян будут увеличиваться.

Советник предположил, что в кремле есть люди, которые надеются, что им удастся удержать Донецкую и Луганскую области. Хотят ими "торговаться". Однако Арестович убежден, что у них ничего не получится.

"Учитывая, что мы слышим в перехватах, они (россияне - 24 канал) уже все поняли: война проиграна", – констатировал чиновник.

Граждане россии тоже уже начинают догадываться, оценивая ситуацию в холодильнике и на банковской карте.

Обратите внимание! Министр обороны Алексей Резников рассказал, что президент Владимир Зеленский дал задачу освободить Юг. Сам Зеленский прокомментировал, что задача у военных – деоккупировать всю нашу территорию.

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