Похоже, что лишь несколько РСЗО HIMARS, которые предоставили нам партнеры, оказывают огромное влияние на поле боя. Нашим воинам удается бить по наиболее важным пунктам врага так метко, что у оккупантов уже начинается паника, ведь они представления не имеют, как справиться с ситуацией.

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Арестович об успехах HIMARS

Как рассказал советник руководителя Офиса Президента, предоставленные партнерами HIMARS радикально изменили правила игры на поле боя. Только за сутки ВСУ нанесли удары по складам с боекомплектами в так называемых "ЛНР" и "ДНР", непосредственно в Донецке, а также в Новой Каховке, селе Прилесном в Херсонской области и других местах. Также нашим героям удалось классно попасть во врага в Луганске, где он додумался разместить свой личный состав в нашей части.

Всего за неделю ВСУ нанесли более 50 ударов, и все они результативны, ни одного промаха. В их разговорах (оккупантов – 24 канал), которые мы слышим по перехватам, а также по информации разведки, состояние оккупантов близко к панике. Огромные потери, и они не знают, что с этим делать,

– рассказал Арестович.

Также он добавил, что потери россиян после работы HIMARS выросли просто колоссально, а новые силы для войны против Украины им набирать очень тяжело.

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