Об этом во время своего вечернего обращения 13 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Также глава государства рассказал о последних вражеских обстрелах и неизбежном наказании для оккупантов.

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Зеленский поздравил лауреатку медали Филдса Марину Вязовскую

Президент рассказал, что 13 июля подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марины Вязовской – украинского математика, которая в этом году стала лауреатом медали Филдса.

Это очень весомая и престижная награда – ее называют Нобелевской премией по математике. Украинка госпожа Вязовская стала второй женщиной за всю историю премии с 1936 года, которая выиграла эту медаль,

– заметил Зеленский.

Вязовской удалось решить задачу об упаковке сфер в 8-мерном пространстве. По словам ученых, она предложила очень сильные идеи и помогла решению связанных задач.

"Сегодня я хочу поблагодарить Марину. Поблагодарить не только за ее работу, за очень мощный математический результат, а еще и за то, что она помогает всем нам, всем украинцам, защищать нашу свободу и независимость", – добавил глава государства.

Он рассказал, что во время церемонии вручения медали Филдса на Всемирном конгрессе математиков Вязовская в своей речи говорила об Украине, войне, которую начала россия, и преступлениях российских оккупантов.

"Госпожа Марина училась в Украине, в Киеве, работает в Швейцарии, в Лозанне, возглавляет кафедру теории чисел. И я верю, что наступит тот день, когда Марина Вязовская сможет вернуться в Украину и преподавать здесь", – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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