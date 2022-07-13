Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины, информирует 24 канал. Пхеньян грубо нарушил Конституцию Украины, Устав ООН и основополагающие нормы международного права.

Ранее МИД вызвало посла Канады из-за решения передать турбину "Северного потока"

Признание "субъектности" оккупационных режимов является ничтожным

Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины,

– подчеркнули в дипломатическом ведомстве.