Эти две страны сказали, что именно так поступят сразу, когда начались дискуссии о новых ограничениях. Поэтому наложение вето не стало большой неожиданностью для мирового сообщества.

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Хотят "возобновление диалога"

Китай и Россия после голосования сообщили в Совбезе ООН, что выступают против увеличения санкций якобы аргументированно. Мол, сейчас нужно "восстановить диалог между Северной Кореей и Соединенными Штатами".

Уже традиционно "отметился" представитель России при ООН Василий Небензя. Он заявил, что страны Запада за многие годы привыкли сваливать вину за ситуацию на Корейском полуострове только на Пхеньян.

По его мнению, они якобы предпочитают не слышать призывов властей КНДР в США о прекращении враждебной деятельности по отношению к ним. Однако он не сказал, какую именно "вражескую деятельность" имел в виду.

Почему США захотели наложить санкции

Новый санкционный пакет должен был существенно ограничить развитие оружия массового поражения в Северной Корее. В частности, хотели запретить запуск баллистических и крылатых ракет. Кроме этого, под запрет должны подпадать испытания любых других систем доставки ядерного оружия.

Действительно ли не было оснований для этого

Российский и китайский "дипломаты" заявили, что это будут неаргументированные санкции. Однако Пхеньян дал существенный повод для наложения новых ограничений.

Недавно президент США Джозеф Байден находился с дипломатическим визитом в Южной Корее. 25 мая он покинул территорию Азии, а через несколько часов режим КНДР устроил милитаристское "шоу".

Северная Корея запустила в море сразу 3 баллистические ракеты . Это зафиксировали не только представители Южной Кореи, но и управление береговой охраны Японии.

России нужны хоть какие-нибудь союзники

С начала вторжения в Украину поддержка России на мировой арене начала сводиться к минимуму. Хотя многие годы кремлевская пропаганда рассказывала о тесных отношениях с Китаем, оказалось, что это не совсем так. Представители поднебесной заявили, что имеют с этим государством партнерские, но не союзные отношения.

Также в этой стране заявили, что не знали о планах Кремля развязать кровавую войну в Украине. Мол, если бы знали – предотвратили бы. впоследствии стало известно, что Китай даже не поставляет России ни одного оружия, о котором он просит.

Когда Путин собрал лидеров стран-членов своей "Организации договора о коллективной безопасности", то оказалось, что это далеко не оппозиция НАТО. Ведь Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан не изъявили желания присоединиться к борьбе против Украины. А президент Армении вообще упрекнул в том, что не получил поддержки в войне против Азербайджана.

Поэтому Путину сейчас приходится только надеяться на поддержку таких лидеров, как северокорейский Кин Чен Ин. Кстати, у них довольно дружеские отношения, а их страны становятся все более и более схожими.



Путин и Кин Чен Ын пьют шампанское / Фото ТАСС

Детальнее – как "союзники" отказали в помощи Путину: смотрите видео