С первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Канада стала очень мощным союзником нашего государства. Местное правительство одно из первых не только призвало ввести санкции, но и показало пример их введения.

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Что произошло

Канада решила передать Германии отремонтированные турбины компании Siemens для "Северного потока-1". Таким образом, местное правительство решило помочь Европе пополнить свои газовые хранилища для поддержания энергетической безопасности. Такой обход санкций в Канаде считается вынужденным шагом для краткосрочной перспективы. Решение Канады поддержали и в Соединенных Штатах Америки.

Украина же убеждена, что Канада подверглась шантажу кремля, ведь "газпром" может поставлять достаточно газа и без этой турбины.

Вызов временно поверенного в делах Канады

МИД Украины пригласило временного поверенного в делах Канады в Украине. Ему выразили разочарование нашей страны решением правительства о передаче турбин Германии для "Северного потока-1".

Также ему передали просьбу к правительству Канады пересмотреть свое решение, ведь оно не только подрывает единство Запада, но и побуждает россию и дальше использовать энергетику как метод шантажа Европы.

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