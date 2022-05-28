В общей сложности Северная Корея в этом году запустила 23 баллистических ракеты. В частности, 6 межконтинентальных, что нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

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США ввели санкции за поддержку КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против физического лица, 2 банков и торговой компании. Они поддерживают разработку КНДР оружия массового поражения, программы баллистических ракет, а также национальную авиакомпанию Северной Кореи.

В Минфине США отметили, что КНДР 24 мая запустила 3 ракеты:

одну межконтинентальную баллистическую ракету;

2 баллистические ракеты меньшей дальности.

Сегодня казначейство нацелено на сторонников программ КНДР по ОМУ и баллистическим ракетам, а также на иностранные финансовые учреждения, сознательно предоставившие значительные финансовые услуги правительству КНДР,

– заметил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат внедрять новые и будут соблюдать действующие санкции, призывая КНДР вернуться на дипломатический путь и отказаться "от погони за оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами".

США ввели санкции против человека, который непосредственно поддерживал или помогал получать прибыль организациям КНДР, связанным с разработкой баллистических ракет, а также против 3 организаций, способствующих или внесших вклад в закупки и получение доходов для организаций Северной Кореи.

Соединенные Штаты до сих пор пытаются наладить дипломатический диалог с КНДР. Однако они будут продолжать бороться с угрозой для международного сообщества, представляемого Северной Кореей своими незаконными программы по изготовлению оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Интересно КНДР запустила 3 баллистические ракеты через несколько часов после отъезда Байдена из Азии.

В санкционный список попали российские банки

Департамент промышленности боеприпасов (MID) и Вторая Академия естественных наук (SANS) оказывали поддержку программам КНДР по изготовлению оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Санкции, введенные США, будут еще больше ограничивать их возможность использовать свои дочерние компании и иностранных агентов для получения финансовой поддержки от представителей Северной Кореи в разных странах, а также от компаний, предоставляющих услуги по обходу санкций. В частности, санкции ввели против Чон Йонг Нама , занимающегося закупками от имени КНДР. В настоящее время он находится в Минске как представитель подчиненной организации SANS.

Компания Air Koryo Trading Corporation (AKTC) оказывала материальную, технологическую или иную поддержку Министерству ракетной промышленности (MoRi), которое находится под контролем SANS. MoRI покупает через AKTC разные электрические компоненты и товары двойного назначения, включая транзисторы и компоненты гидравлической системы. Также благодаря этой компании координируют поставки MoRI в Северную Корею. Поэтому против AKTC также были введены ограничения.

Российский "Дальневосточный банк" тоже попал в санкционный список. Он оказывал материальную помощь, спонсировал или поддерживал авиакомпанию Air Koryo. В частности, он предоставлял банковские услуги от ее имени и других государственных организаций КНДР.

Банк "Спутник" также не обошли ограничения. Он оказывал финансовую поддержку Банку внешней торговли КНДР (FTB). В дополнение к помощи FTB в упрощении оплаты за пользование российскими спутниковыми услугами, у финучреждения счет в российских рублях для подвесной компании FTB Korea Ungum Corporation. Его использовали для транзакций между двумя московскими предприятиями, аффилированными из КНДР.

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Имущество подсанкционных лиц и организаций заблокируют

Все имущество физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, заблокируют, если оно находится в США или контролируется гражданами Соединенных Штатов.

Кроме этого, запрещают какие-либо операции, совершаемые гражданами США или внутри Соединенных Штатов (включая транзитные операции), если они связаны с подсанкционными лицами или организациями.

В то же время любое иностранное финансовое учреждение, сознательно способствующее осуществлению значительных транзакций или оказывающее финансовые услуги любому из подсанкционных физических или юридических лиц, может также подпадать под санкции.

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