В своем обращении глава МИД Украины отметил необходимость продолжения поддержки Украины в войне с россией. Дмитрий Кулеба отметил, что 14 из 18 членов Форума проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, осудившую россию.

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Кулеба предостерег Океанию от сотрудничества с Россией

Дмитрий Кулеба отметил, что Океания является географически самым отдаленным от Украины регионом мира, однако местные страны поддерживают наше государство. Интересно, что 14 членов Форума представлены в ООН и единогласно поддержали Украину и поддержали резолюцию Генассамблеи, осудившей россию, призвавшую вывести войска.

Министр обратился к Форуму тихоокеанских островов с призывом ограничить морскую активность России и присоединиться к антироссийским санкциям. Кроме того, Кулеба предостерег страны Океании от сотрудничества с россией.

Глава МИД заявил, что Украина будет развивать дипломатические отношения с Океанией, ведь это позволит найти новых друзей для нашего государства.

Мы будем развивать отношения с регионом. Я убежден, что украинская дипломатия должна быть действительно глобальной, если мы хотим расширять горизонты и эффективно противодействовать российскому влиянию. Такие события, как сегодняшний форум, позволяют консолидировать международную поддержку, привлекать дополнительные голоса в поддержку Украины в ООН и находить новых друзей для Украины даже далеко за двумя океанами.

– заявил Кулеба.

Что известно о Форуме тихоокеанских островов

Форум является крупнейшей межправительственной организацией Океании, основанной в 1971 году. В ее состав входят 18 стран региона:

Австралия;

Вануату;

Кирибати;

Маршалловы острова;

Федеративные Штаты Микронезии;

Науру;

Новая Зеландия;

Палау;

Папуа Новая Гвинея;

Самоа;

Соломоновые острова;

Тонга;

Тувалу;

Фиджи;

Острова Кука (самоуправление в свободной ассоциации с Новой Зеландией);

Ниуа (свободная ассоциация с Новой Зеландией);

Новая Каледония (в зависимости от Франции);

Французская Полинезия (в зависимости от Франции).

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