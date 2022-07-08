В своем обращении глава МИД Украины отметил необходимость продолжения поддержки Украины в войне с россией. Дмитрий Кулеба отметил, что 14 из 18 членов Форума проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, осудившую россию.
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Кулеба предостерег Океанию от сотрудничества с Россией
Дмитрий Кулеба отметил, что Океания является географически самым отдаленным от Украины регионом мира, однако местные страны поддерживают наше государство. Интересно, что 14 членов Форума представлены в ООН и единогласно поддержали Украину и поддержали резолюцию Генассамблеи, осудившей россию, призвавшую вывести войска.
Министр обратился к Форуму тихоокеанских островов с призывом ограничить морскую активность России и присоединиться к антироссийским санкциям. Кроме того, Кулеба предостерег страны Океании от сотрудничества с россией.
Глава МИД заявил, что Украина будет развивать дипломатические отношения с Океанией, ведь это позволит найти новых друзей для нашего государства.
Мы будем развивать отношения с регионом. Я убежден, что украинская дипломатия должна быть действительно глобальной, если мы хотим расширять горизонты и эффективно противодействовать российскому влиянию. Такие события, как сегодняшний форум, позволяют консолидировать международную поддержку, привлекать дополнительные голоса в поддержку Украины в ООН и находить новых друзей для Украины даже далеко за двумя океанами.
– заявил Кулеба.
Что известно о Форуме тихоокеанских островов
Форум является крупнейшей межправительственной организацией Океании, основанной в 1971 году. В ее состав входят 18 стран региона:
- Австралия;
- Вануату;
- Кирибати;
- Маршалловы острова;
- Федеративные Штаты Микронезии;
- Науру;
- Новая Зеландия;
- Палау;
- Папуа Новая Гвинея;
- Самоа;
- Соломоновые острова;
- Тонга;
- Тувалу;
- Фиджи;
- Острова Кука (самоуправление в свободной ассоциации с Новой Зеландией);
- Ниуа (свободная ассоциация с Новой Зеландией);
- Новая Каледония (в зависимости от Франции);
- Французская Полинезия (в зависимости от Франции).
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