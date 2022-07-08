У своєму зверненні голова МЗС України наголосив на необхідності продовження підтримки України у війні з росією. Дмитро Кулеба зазначив, що 14 з 18 членів Форуму проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН, яка засудила Росію.

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Кулеба застеріг Океанію від співпраці з Росією

Дмитро Кулеба зазначив, що Океанія є географічно найбільш віддаленим від України регіоном світу, однак тамтешні країни підтримують нашу державу. Цікаво, що 14 членів Форуму представлені в ООН й одноголосно підтримали Україну і підтримали резолюцію Генасамблеї, яка засудила росію закликала вивести війська.

Міністр звернувся до Форуму тихоокеанських островів із закликом обмежити морську активність росії та приєднатися до антиросійських санкцій. Крім того, Кулеба застеріг країни Океанії від співпраці з росією.

Глава МЗС заявив, що Україна буде розвивати дипломатичні відносини з Океанією, адже це дозволить знайти нових друзів для нашої держави.

Ми будемо розвивати відносини з регіоном. Я переконаний, що українська дипломатія сьогодні має бути справді глобальною, якщо ми хочемо розширювати горизонти та ефективно протидіяти російському впливу. Такі події як сьогоднішній форум дозволяють консолідувати міжнародну підтримку, залучати додаткові голоси на підтримку України в ООН та знаходити нових друзів для України навіть далеко за двома океанами,

– заявив Кулеба.

Що відомо про Форум тихоокеанських островів

Форум є найбільшою міжурядовою організацією Океанії, яка заснована в 1971 році. До її складу входять 18 країн регіону:

Австралія;

Вануату;

Кірибаті;

Маршалові острови;

Федеративні Штати Мікронезії;

Науру;

Нова Зеландія;

Палау;

Папуа Нова Гвінея;

Самоа;

Соломонові острови;

Тонга;

Тувалу;

Фіджі;

Острови Кука (самоврядування у вільній асоціації з Новою Зеландією);

Ніуа (вільна асоціація з Новою Зеландією);

Нова Каледонія (залежна від Франції);

Французька Полінезія (залежна від Франції).

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