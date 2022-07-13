Про це мовиться у офіційній заяві МЗС України, інформує 24 канал. Пхеньян грубо порушив Конституцію України, Статут ООН та основоположні норми міжнародного права.

Раніше МЗС викликав посла Канади через рішення передати турбіну "Північного потоку"

Визнання "суб'єктності" окупаційних режимів є нікчемним

Визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України,

– наголосили в дипломатичному відомстві.

У відповідь на цей недружній акт Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Північною Кореєю. Офіційний Київ зауважив, що політичні та економічні контакти із Пхеньяном не здійснюються через накладені на КНДР міжнародні санкції.