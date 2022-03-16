Але навіть Кім Чен Ин, якого мало хто у світі назвав би взірцем адекватності, відкинув "надто божевільні" прохання Путіна. Щонайменше, так стверджують британські журналісти.

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Кім Чен Ин відмовив Путіну у "надто божевільному" проханні про допомогу

Історія така: Росія розв'язала війну в Україні, та навіть близько не здобула перемоги. І от у пошуках резервів вдалася до прохань у бік Китая та КНДР.

Офіційно Китай заперечив, що Володимир Путін звертався по допомогу. Але західні журналісти переконані, що такий факт все ж був. Але от яку відповідь отримав Путін – не цілком зрозуміло.

Бо одні джерела кажуть, що Китай відмовив, інші – що погодився.

І от 15 березня у британських ЗМІ з'явилася інформація, що й Кім Чен Ин, північнокорейський диктатор, Путіну відмовив у прохання про допомогу. Бо – Росія "занадто божевільна".

Звучить, наче жарт – від пана Кіма, якого у світі мало хто назвав би не божевільним.

Та Кім наразі війни не починав, а от Путін – почав.

Зауважимо, раніше Кім Чен Ин публічно підтримував Володимира Путіна. Тож не факт, що інформація журналістів підтвердиться десь у публічній площині.

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