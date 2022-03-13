Журналісти дізналися про це від високопоставлених американських чиновників. Нагадаємо, Білий дім зараз намагається домовитися з Пекіном, аби Китай якраз не допомагав Росії (зокрема й у подолання наслідків санкцій).

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Путін просить Сі про допомогу

Джейк Салліван, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки, планує зустрітися з високопоставленим китайським чиновником у понеділок, 14 березня, у Римі. Обговорювати будуть війну в Україні та роль Китаю.

Журналісти довідалися зі слів американських чиновників, що:

Росія попросила Китай надати їй військове обладнання та підтримку для війни в Україні, яку Кремль розпочав у лютому і не припиняє досі.

та підтримку для війни в Україні, яку Кремль розпочав у лютому і не припиняє досі. І, звісно, Володимир Путін попросив Сі Цзіньпіна про додаткову економічну допомогу, щоб протистояти втратам економіки після запровадження масштабних санкцій.

Американські чиновники, утім, не повідомили більше подробиць – бо це вже були б таємні дані розвідки (наприклад, щодо того, якої саме військової техніки прагне Росія).

Нічого не відомо і будь-яку реакцію Китаю на ці російські запити.

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