Та за тим, що відбувається на Херсонщині, пильно стежать не тільки в Україні, але й у світі. Нове припущення висунула розвідка Великої Британії.

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Удар по Антонівському мосту

У відомстві зауважили, що 19 липня 2022 року українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Про це повідомили й російські пропагандисти. Розвідка Великої Британії зауважує, що за постами в соціальних мережах видно явні бойові пошкодження проїжджої частини мосту.

Цілком імовірно, що міст залишається придатним для використання, але це ключова вразливість для російських сил.Це один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які росія може постачати або вивести свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки,

– кажуть британські розвідники.

Вони називають Херсон політично і символічно важливим для росії містом.

Ключовий фактор результату боїв

Британська розвідка звернула увагу на те, що нижня течія Дніпра є природним бар'єром із звичайною шириною водного шляху близько 1000 метрів.

Відомство констатує, що контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.

При цьому, розвідники помічають, що росія продовжує досягати мінімальних успіхів у своєму наступі на Донбасі. Натомість країнські сили утримують лінію.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський запевняв, що, як тільки Збройні Сили звільнять Херсон від окупантів, в росії одразу почнеться падіння. За його словами, путіну не вистачає "гарматного м'яса" для проведення подальших наступальних операцій. Зараз він хоче взяти Слов'янськ, але в нього банально немає такого ресурсу.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповідав деталі атаки Антонівського мосту. За його словами, наші військові знищили позицію ППО поблизу мосту. А також укріплення поблизу споруди, в якому сиділи її охоронці.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповідала, що для безпеки наших захисників та захисниць плани та ситуація не лінії зіткнення не обговорюються. Те ж саме стосується і ситуації на Півдні та просування ЗСУ. Контрнаступ триває і проходить успішно. Гучних заяв до завершення цієї військової операції ніхто робити не буде.

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