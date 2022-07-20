И за тем, что происходит в Херсонской области, пристально следят не только в Украине, но и в мире. Новое предположение выдвинула разведка Великобритании.
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Удар по Антоновскому мосту
В ведомстве отметили, что 19 июля 2022 года украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Об этом сообщили и российские пропагандисты. Разведка Великобритании отмечает, что за постами в социальных сетях видны явные боевые повреждения проезжей части моста.
Вполне вероятно, что мост остается пригодным для использования, но это ключевая уязвимость для российских сил.
– говорят британские разведчики.
Они называют Херсон политически и символически важным для россии городом.
Ключевой фактор результата боев
Британская разведка обратила внимание на то, что нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1 000 метров.
Ведомство констатирует, что контроль над днепровскими переправами, по всей вероятности, станет ключевым фактором результата боев в регионе.
При этом разведчики замечают, что россия продолжает достигать минимальных успехов в своем наступлении на Донбассе. Зато странские силы удерживают линию.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
- российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский уверял, что как только Вооруженные Силы освободят Херсон от оккупантов, в россии сразу начнется падение. По его словам, путину не хватает "пушечного мяса" для проведения дальнейших наступательных операций. Сейчас он хочет взять Славянск, но у него нет такого ресурса банально.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал детали атаки Антоновского моста. По его словам, наши военные уничтожили позицию ПВО у моста. А также укрепление у здания, в котором сидели его охранники.
- Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что для безопасности наших защитников и защитниц планы и ситуация не линии столкновения не обсуждаются. То же самое касается ситуации на Юге и продвижения ВСУ. Контрнаступление продолжается и проходит успешно. Громких заявлений до завершения этой военной операции никто делать не будет.
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